Фуркад объявил о завершении карьеры биатлониста

Новости спорта: Легендарный французский биатлонист Симон Фуркад объявил о завершении карьеры.

Французский биатлонист Симон Фуркад принял решение завершить биатлонную карьеру, о чем сообщает Ski-Nordique.com. Подтверждением ухода из спорта спортсмена являются и трогательные слова его младшего брата Мартена, который заявил, что открыл биатлон благодаря Симону.

«Старший брат должен показать младшему пример. Мой сделал гораздо больше для меня. Благодаря Симону я открыл биатлон», — прокомментировал уход из спорта своего брата 30-летний Мартен Фуркад в своем Facebook.

35-летний француз начал профессиональную карьеру в 2004 году, с тех пор завоевав 9 медалей на этапах Кубка мира (7 серебряных и 2 бронзовые).

Помимо этого, Симон Фуркад является чемпионом мира-2009 в смешанной эстафете в составе сборной Франции. Он также выиграл три серебра и две бронзы на чемпионатах мира. В эстафетах на этапах Кубка мира он выиграл 8 золотых медалей, 6 серебряных и 8 бронзовых.

В нынешнем сезоне Симон Фуркад выступал не слишком удачно. Лучшим его результатом стала 7 позиция на этапе Кубка мира в Кенморе (индивидуальная гонка).