Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе

Новости спорта: В Осиеке чемпионами Европы стали Павел Коростылев и дуэт Елена Костевич - Олег Омельчук.

На чемпионате Европы по спортивной стрельбе в Осиеке (Хорватия) украинцы выиграли две золотые медали. Об этом сообщает Укринформ.

В стрельбе из пневматического оружия в упражнении ПП-3 лучшим в Европе стал Павел Коростылев. Он набрал 241,3 балла, опередив Дамира Микеча из Сербии (239,9) и Джузеппе Джордано из Италии (219.4). Четвёртое место в этих соревнованиях занял еще один представитель Украины Олег Омельчук (199,3).

Впоследствии Омельчук в дуэте с Еленой Костевич стал чемпионом Европы в соревнованиях смешанных команд. Наш дуэт набрал 486.0 балла, опередив пары из России - 485.1, и Сербии - 418.6.

Чемпионат Европы по спортивной стрельбе в Осиеке продлится до 25 марта.