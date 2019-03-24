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Пидручный назвал цель на следующий сезон

Пидручный назвал цель на следующий сезон
22:09 Вс, 24 Март 2019 Телеграф

Новости спорта: Украинский биатлонист – о масс-старте в Холменколлене.

Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене, где он занял 19-е место: 

«Сегодня уже с утра себя не очень хорошо чувствовал. Есть какая-то вялость и горло немного болит. Даже думали над тем, чтобы не стартовать. Но вместе с тренером решили, что последняя гонка, и нужно хорошо стрельнуть и побороться за то, чтобы остаться на своих позициях в топ-20. Пытался сделать все от себя возможное - как на лыжне, так и на рубеже. На стрельбе, можно сказать, на 99% удалось, а на трассе ... выжимал из себя максимум, но больше на сегодняшний день, к сожалению, не могу. Просто не хватает сил бороться.

В общем, сезоном доволен – он вышел стабильным. За исключением первого спринта, каждая гонка – в очках. Сегодня была тридцатая гонка в сезоне, и это был первый раз, когда я начал так много. В общем сезон считаю для себя удачным, успешным. Возможно, не всегда был на трассе таким, каким бы хотел себя видеть, но удалось постепенно набирать форму к главному старту и действительно выйти на пик на чемпионат мира. И уже там показывать результаты на уровне лидеров.

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О следующем сезоне пока не думал, и, наверное, еще не скоро начну. (Улыбается) Уже когда освободится голова от этих соревнований, будем анализировать, чего не хватало в этом сезоне. Уже некоторые мысли есть, но озвучивать их не буду: над этим уже будем работать с тренером, советоваться и вносить коррективы. Цель – достичь еще большей стабильности в лыжном ходе и улучшить результаты сразу с начала сезона. Ну и – в дальнейшем улучшать стрельбу. Хотя по сравнению с прошлыми сезонами, в этом году стабильность гораздо лучше».

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