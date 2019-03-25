Украинцы завоевали три медали на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Новости спорта: На континентальном первенстве по стрельбе у Украины – две золота и одно серебро.

В хорватском Осиеке завершился чемпионат Европы по пулевой стрельбе. Украинские спортсмены завоевали три медали континентального первенства – две золотые и одну серебряную.

Чемпионами Европы в смешанных парах стали Елена Костевич и Олег Омельчук. В финальном раунде на 10-метровой дистанции украинцы набрали 486 очков, всего на 0,9 балла опередив соперников из России.

Ранее уже сообщалось, что золотую награду завоевал Павел Коростылев. В финале дисциплины ПП-3, в которой спортсмены производят по 60 выстрелов с 10-метровой дистанции, украинец набрал 241,3 очка.

Женская команда в составе Елены Костевич и Анны Левковской стала серебряным призером в стрельбе из травматического пистолета. В решающем спарринге украинки уступили немкам со счетом 8:16.