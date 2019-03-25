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Пидгрушная в Тернополе встретилась с юными болельщиками

Пидгрушная в Тернополе встретилась с юными болельщиками
17:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете украинская биатлонистка Елена Пидгрушная в Тернополе встретилась с юными болельщиками.

Встреча с Олимпийской чемпионкой по биатлону, председателем регионального Отделения Национального олимпийского комитета Еленой Пидгрушной состоялась в Тернопольской областной библиотеке для детей в рамках акции НОК Украины “Олимпийская книга” и по случаю проведения Всеукраинской недели чтения. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Украинская звезда мирового биатлона рассказала юным поклонникам о своем пути в спорте, о преодолении сложностей, которые попадались на ее пути к спортивным вершинам.

Завершилось событие совместным фотографированием и автограф-сессией для учеников, а областная детская библиотека получила в свой фонд книги от НОК Украины.

Биатлон: итоговый общий зачет Кубка мира среди женщин

Напомним, по итогам сезона-2018/19 Елена Пидгрушная заняла 44 место в общем зачете Кубка мира по биатлону, а лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина - 35 место в общем зачете.

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Биатлон, Новости спорта, Елена Пидгрушная, Новости биатлона.
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