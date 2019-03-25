Новости спорта: Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете украинская биатлонистка Елена Пидгрушная в Тернополе встретилась с юными болельщиками.

Встреча с Олимпийской чемпионкой по биатлону, председателем регионального Отделения Национального олимпийского комитета Еленой Пидгрушной состоялась в Тернопольской областной библиотеке для детей в рамках акции НОК Украины “Олимпийская книга” и по случаю проведения Всеукраинской недели чтения. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Украинская звезда мирового биатлона рассказала юным поклонникам о своем пути в спорте, о преодолении сложностей, которые попадались на ее пути к спортивным вершинам.

Завершилось событие совместным фотографированием и автограф-сессией для учеников, а областная детская библиотека получила в свой фонд книги от НОК Украины.

Напомним, по итогам сезона-2018/19 Елена Пидгрушная заняла 44 место в общем зачете Кубка мира по биатлону, а лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина - 35 место в общем зачете.