Лилия Подкопаева в третий раз станет мамой

Новости спорта: Украинская Олимпийская чемпионка в 40 лет в третий раз станет мамой.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева беременна. Об этом стало известно из Instagram программы «Светская жизнь».

40-летняя спортсменка вместе со своим мужем Игорем присутствовала на церемонии престижной украинской премии «Человек года», где вручила одну из номинаций боксеру Александру Усику. После события Подкопаева дала интервью известной журналистке Катерине Осадчей, в котором и сообщила радостную новость.

Отметим, что от предыдущего брака у Подкопаевой двое детей: дочь Каролина и приемный сын Вадим.