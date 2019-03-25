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Санитра: Сезон удачный, классный, но очень непростой

Санитра: Сезон удачный, классный, но очень непростой
20:35 Пн, 25 Март 2019 Телеграф biathlon.com.ua

Новости спорта: Главный тренер мужской сборной заявил, что команда выполнила все поставленные задачи.

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра оценил выступление мужской команды в сезоне 2018/2019.

«Сезон удачный, классный, но очень непростой. После Олимпийских Игр, где у нас не получилось выступить так, как мы хотели, было нужно собраться и сконцентрироваться на результате в этом сезоне. Календарь был усложнен этапами в Канаде и США и поздним чемпионатом мира. Поэтому пришлось очень серьезно продумать программу по стартам и сборам.

Но в итоге можно сказать – получилось, потому что мы выполнили все задачи, которые перед нами ставили. Во-первых, вернули место в десятке лучших Кубка наций, чтобы в следующем сезоне иметь на старте пять спортсменов. Ну и, конечно, огромным бонусом стало золото чемпионата мира Димы Пидручного. Да, мы работали над этим, старались повышать свой уровень, но даже я не ждал, что уже в этом сезоне получится такой результат. Это был сон, который стал реальностью для нашей команды.

Я бы весь сезон разделил на три этапа. Первый – декабрь. Мы готовились к этим стартам, и должны были там неплохо выступить. И это показал Артем Прима, который на этих этапах выглядел хорошо. В начале сезона заболел Пидручный, и ему пришлось набирать форму уже по ходу сезона, но уже к Нове-Место он был в полном порядке. Вспомним и третье место сингл-микста с Артемом Тищенко в Поклюке. Но надо вспомнить, что в этот период были и технические проблемы. Работа сервиса была не на том уровне, который нам нужен. Но, к счастью, и этот вопрос вместе с федерацией удалось решить.

Второй этап в январе-феврале уже был с переменными результатами: раз – выше, другой – ниже. Но в тот момент мы уже концентрировались на подготовке к чемпионату мира. В то же время, надо было закрыть позиции на всех этапах Кубка мира и чемпионате Европы, чтобы не опуститься в Кубке наций. Я бы сказал, что период с начала января по конец февраля был очень непростым.

На чемпионате мира пик формы Пидручного удалось подвести с точностью не на дни, а на секунды. К спринту и преследованию нам удалось подготовить Диму на высший уровень его возможностей. И все его результаты на чемпионате мира очень классные, включая две смешанных эстафеты.

Если говорить об этапе в Осло, то мы уже, откровенно говоря, ждали окончания сезона. Потому что на протяжении всего сезона потратили очень много психологических и физических сил, и у того же Пидручного уровень результатов уже не мог быть таким, как кто-то, может быть, ожидал. Но слава Богу, сезон уже заканчивался, и к тому моменту все задачи уже были решены».

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Напомним, в общем зачете Кубка мира лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный.

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