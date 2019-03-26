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Йоханнес Бе заработал рекордную сумму в истории биатлона

Йоханнес Бе заработал рекордную сумму в истории биатлона
03:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Йоханнес Бё заработал рекордные призовые на Кубке мира сезона-2018/19.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший победителем Кубка мира в общем зачёте, заработал по ходу сезона рекордную сумму в истории биатлона – € 460 900.

«Так много? Я не верил в это, это очень большая сумма. Впрочем, для меня гораздо важнее денег то, какие результаты я продемонстрировал. Позади необыкновенный сезон, какие бывают далеко не каждый год.

Как я буду распоряжаться такой суммой? Посмотрим. У меня нет никаких финансовых управляющих – всем занимаюсь только я», – цитирует Бё TV2.

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Напомним, по итогам сезона Йоханнёс Бё стал обладателем «Малых хрустальных глобусов» во всех дисциплинах: масс-старте, гонке преследования, спринте и индивидуальной гонке. На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Йоханнес завоевал четыре золотые медали.

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Биатлон, Новости спорта, Йоханнес Бё.
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