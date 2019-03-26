Сборная Украины по биатлону вернулась домой после этапа Кубка мира в Норвегии

Новости спорта: Сборная Украины прилетела домой после последнего этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Сборная Украины прилетела домой после последнего этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.

В Борисполе команду встретили журналисты и несколько десятков болельщиков. Команда почти час на могла выйти из аэропорта, раздавая автографы, делая фото. Также команду встречала Юлия Джима, которая досрочно закончила сезон.

Также сборную встречали министр спорта Игорь Жданов и президент ФБУ Владимир Брынзак. Главным героем стал Дмитрий Пидручный, которого очень долго не хотели отпускать болельщики.

Вскоре Федерация биатлона Украины на тренерском совещании будет решать будущее тренера женской команды Андрея Прокунина в сборной и план подготовки на следующий сезон.

Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира в гонке преследования, а женская команда завоевала бронзовые медали в эстафете.

В общем зачете Кубка мира Пидручный занял 18-е место, набрав 425 очков. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая заняла 35-ю позицию.