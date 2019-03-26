Скачать
Вторник, 26.03.2019
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта
Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА
Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Сборная Украины по биатлону вернулась домой после этапа Кубка мира в Норвегии

Сборная Украины по биатлону вернулась домой после этапа Кубка мира в Норвегии
08:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Сборная Украины прилетела домой после последнего этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Сборная Украины прилетела домой после последнего этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.

В Борисполе команду встретили журналисты и несколько десятков болельщиков. Команда почти час на могла выйти из аэропорта, раздавая автографы, делая фото. Также команду встречала Юлия Джима, которая досрочно закончила сезон.

Также сборную встречали министр спорта Игорь Жданов и президент ФБУ Владимир Брынзак. Главным героем стал Дмитрий Пидручный, которого очень долго не хотели отпускать болельщики.

Вскоре Федерация биатлона Украины на тренерском совещании будет решать будущее тренера женской команды Андрея Прокунина в сборной и план подготовки на следующий сезон.

Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира в гонке преследования, а женская команда завоевала бронзовые медали в эстафете.

В общем зачете Кубка мира Пидручный занял 18-е место, набрав 425 очков. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая заняла 35-ю позицию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Люксембург 1:2 Украина: события матча
02 Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
03 Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга в добавленное время
04 Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта
05 Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь