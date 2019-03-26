Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Новости спорта: Причины своего решения Конор не уточнил.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор принял решение завершить спортивную карьеру, связанную с выступлениями в смешанных единоборствах.

«Сегодня я решил уйти из спорта, формально известного как ММА. Желаю своим старым коллегам хорошо двигаться дальше в этом турнире. Теперь я присоединяюсь к моим бывшим партнерам, которые уже в отставке. Пина коладу мне, парни», — написал Макгрегор в своем Twitter.

Решение 30-летнего ирландца является неожиданным, ведь ранее он согласился на бой с американцем Дональдом Серроне.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.

В данный момент Конор Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию. Это наказание после сделки с Атлетической комиссией, которая принимала решение о будущее ирландца и Хабиба Нурмагомеда в связи с их дракой после личного боя.

Ранее президент UFC Дана Уайт выражал надежду на проведение реванша между Конором и Хабибом, это было одно из самых ожидаемых событий в ММА. В первом бою победил россиянин.

В 2016 году ирландец уже объявлял о завершении карьеры, но все же решил продолжить выступления.

Макгрегор выступал в смешанных единоборствах в легком весе, где ранее был чемпионом мира. Также он добивался подобного достижения в полулегком дивизионе. Карьеру Конор начал в 2008 году.