Скачать
Вторник, 26.03.2019
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта
Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Санитра: Сезон удачный, классный, но очень непростой
Санитра: Сезон удачный, классный, но очень непростой

Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА
09:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Причины своего решения Конор не уточнил.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор принял решение завершить спортивную карьеру, связанную с выступлениями в смешанных единоборствах.

«Сегодня я решил уйти из спорта, формально известного как ММА. Желаю своим старым коллегам хорошо двигаться дальше в этом турнире. Теперь я присоединяюсь к моим бывшим партнерам, которые уже в отставке. Пина коладу мне, парни», — написал Макгрегор в своем Twitter.

Решение 30-летнего ирландца является неожиданным, ведь ранее он согласился на бой с американцем Дональдом Серроне.

В данный момент Конор Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию. Это наказание после сделки с Атлетической комиссией, которая принимала решение о будущее ирландца и Хабиба Нурмагомеда в связи с их дракой после личного боя.

Ранее президент UFC Дана Уайт выражал надежду на проведение реванша между Конором и Хабибом, это было одно из самых ожидаемых событий в ММА. В первом бою победил россиянин.

В 2016 году ирландец уже объявлял о завершении карьеры, но все же решил продолжить выступления.

Макгрегор выступал в смешанных единоборствах в легком весе, где ранее был чемпионом мира. Также он добивался подобного достижения в полулегком дивизионе. Карьеру Конор начал в 2008 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Дана Уайт, Новости ММА, Конор Макгрегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Люксембург 1:2 Украина: события матча
02 Люксембург - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
03 Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга в добавленное время
04 Отбор на Евро-2020: результаты матчей 25 марта
05 Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь