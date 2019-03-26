"Наконец-то осознал": Пидручный - о своей победе на ЧМ по биатлону

Новости спорта: Лидер украинской сборной рассчитывает залечить травмы и восстановить запас сил.

Сборная Украины по биатлону по окончании сезона Кубка мира прилетела в аэропорт Борисполь, где спортсменов и тренеров тепло встретили журналисты и болельщики. Дмитрий Пидручный поделился впечатлениями от закончившегося и сезона и победы в гонке преследования на чемпионате мира 2019:

«Уже, наконец, полностью осознал свою победу на чемпионате мира и просто наслаждаюсь этим. В отпуск иду просто с мыслями о том, что нужно отдохнуть, ведь сезон был очень сложным. Много сил было отдано и затрачено. Теперь всем нужно просто залечить травмы, у кого они есть, и восстановить запас сил.

Конечно, хотелось бы вновь вернуться на пьедестал. Эти эмоции просто незабываемы, когда гимн нашей страны играет из-за тебя, хочется, чтобы это повторялось как можно чаще. Сейчас хочется просто вернуться домой, а потом уже думать обо всем остальном».