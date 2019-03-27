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Джима: Я хочу сейчас разобраться по здоровью

Джима: Я хочу сейчас разобраться по здоровью
02:55 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Украинская биатлонистка еще не определилась по поводу карьеры.

Ранее не исключалось, что украинская биатлонистка Юлия Джима в том числе из-за проблем со здоровьем может пропустить весь следующий сезон и даже закончить карьеру.

Сама спортсменка пока не готова сказать ничего конкретного.

«Взять паузу? Я ещё не думала по этому поводу. Я хочу сейчас разобраться по здоровью, проанализировать. Точнее даже не проанализировать, потому что это я уже сделала, а понять перспективу, насколько я смогу со всем этим продолжать. Потом уже исходя из данного – пробовать двигаться дальше и бегать»

«Я не говорила про паузы. Мне просто надо понять, что делать со всем этим набором, что меня посещал в этом и предыдущем сезоне. Оно же никуда не девается. На какое-то время оно все угасло: травмы, растяжки, а потом все равно все возвращается».

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«Когда идут нагрузки, когда начинается сезон, гонки, на эмоциональном фоне… Поэтому мне надо поговорить с врачами, что они мне скажут – насколько реально бегать и выдержать целый сезон. Все говорят, что реально, но у меня пока что не получается (улыбается)», - рассказала Джима.

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Биатлон, Новости спорта, Юлия Джима.
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