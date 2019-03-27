Сестры Семеренко остаются в биатлоне

Новости спорта: Опытные биатлонистки пока не собираются заканчивать выступления.

Биатлонистка Валя Семеренко подтвердила, что минувший сезон не будет для нее и ее сестры Виты последним в профессиональной карьере.

- Не жалеешь, что сезон закончился, а ты как раз набрала хорошую форму?

Нет, конечно. С одной стороны может и жалко, но с другой стороны не жалею, потому что знаю, что могу. Зато теперь ухожу до следующего сезона на хорошей ноте, с пониманием, что есть скорость. Ну а точность в стрельбе придет.

- Уже знаешь, с кем будешь проводить подготовку к следующему сезону?

Ничего ещё не знаю, только приехали домой. Тренеры будут обсуждать, и потом нам скажут, кто, куда и как будет готовиться.

- Но в следующем сезоне мы вас с Витой увидим?

Да, да (улыбается).

Сестрам Семеренко по 33 года.