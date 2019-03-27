Днепр сыграет с Донбассом в финале плей-офф УХЛ

Первый период матча завершилось вничью 1:1. Макарицький вывел "Днепр" вперед, а Киселев ("Кременчук") восстановил равновесие. Во второй трети Жвачкин дважды забил за "Днепр". В заключительном периоде Янишевский и Дунаев увеличили преимущество гостей и сняли все вопросы о победителе матча. В итоге, 6:2 - победа "Днепра".
Таким образом, "Днепр" победил в серии 4:3. В финале клуб из Херсона сыграет с "Донбассом". Финальная серия стартует 2 апреля на площадке "Донбасса" в Дружковке.
Напомним, "Донбасс" обыграл в полуфинальной серии "Белый Барс" 4:1.