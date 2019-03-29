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Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси

Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
17:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: 18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала серебро турнира серии Гран-при в Тбилиси.

Украинка вышла на татами впервые после победного чемпионата мира-2018 среди юниоров и, соответственно, в Грузии начала свой сезон.

Белодед пропускала первый раунд, а затем прошла малоизвестных соперниц из Грузии и Франции. В полуфинале украинке противостояла двукратная чемпионка Европы, призер Европейских игр, чемпионата мира и Олимпийских игр венгерка Эва Черновицки. В этой схватке Белодед одержала победу иппоном после того, как соперница набрала три предупреждения.

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В финале украинка встретилась с француженкой Мелани Клемен, которая повела ваза-ари, а затем и иппон, чтобы завоевать свое первое в карьере золото уровня Гран-при.

Таким образом, Белодед уступила впервые с августа 2017 года, когда проиграла в третьем раунде дебютного чемпионата мира. После этого украинка провела 38 встреч и выиграла восемь турниров, включая чемпионат мира по взрослым и по юниорам.

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