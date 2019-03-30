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Сборная Украины по биатлону будет отказываться от иностранных тренеров

Сборная Украины по биатлону будет отказываться от иностранных тренеров
07:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: По словам президента федерации биатлона Украины, в женской сборной будет работать несколько тренерских групп.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал отставку старшего тренера женской сборной Украины Андрея Прокунина. Об этом сообщает biathlon.com.ua.

«Прекращение сотрудничества с нашей командой - решение Андрея Прокунина, к которому мы отнеслись с пониманием. На сегодняшнем тренерском совете мы обсуждали вопросы дальнейшей организации работы команды. И если по мужской уже есть определенность, то по женской сборной вопросы остаются до второй половины апреля.

Скорее всего, молодежная группа и взрослая команда будут тренироваться по различным методикам, и в этой ситуации Андрей Прокунин высказал свои соображения о том, что такая схема работы не позволит ему реализовать свои тренерские идеи.

Женская сборная Украины по биатлону лишилась тренера

Пока мы не будем делать резких движений по новому тренеру команды - работать продолжат те специалисты, которые делали это и в прошлом сезоне. Вита и Валя Семеренко, скорее всего, и дальше будут работать с Григорием Шамраем, Настя Меркушина - с отцом, другие девушки - под руководством Валерия Лесникова, который будет отвечать за функциональную подготовку, а также Владимира Махлаева и Александра Биланенко, которые сосредоточатся на стрельбе.

 Мы приняли решение больше доверять нашим специалистам - и в тренерском штабе, и в сервис-группе. Поэтому будем постепенно уходить от практики приглашения зарубежных специалистов. Но все кадровые вопросы еще обсудим и утвердим во время тренерского семинара, который пройдет в последней декаде апреля», - рассказал Брынзак.

Напомним, на чемпионате мира в Эстерсунде женская сборная Украины завоевала бронзовые медали в эстафетной гонке.

В общем зачете Кубка мира среди украинок лучший результат показала Анастасия Меркушина, которая заняла 35-е место.

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Биатлон, Владимир Брынзак, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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