Новости спорта: Ивано-Франковский Ураган завоевал Кубок Украины по футзалу.

Сегодня в Ивано-Франковске состоялся финальный поединок Кубка Украины. Местный Ураган в тяжелом поединке обыграл херсонский Продэксим — 4:1.

В первом тайме команды создали много моментов, но забили только единожды. На последней секунде Артем Фаранюк, воспользовавшись ошибкой соперника, вывел Ураган вперед.

После перерыва Ураган забил еще дважды, но у херсонцев нашлись силы отыграть один мяч. На большее игроков Продэксима не хватило и в конце встречи они пропустили еще раз.

Отметим, что Ураган выиграл первый в своей истории Кубок Украины. Ранее в этом сезоне клуб завоевал Кубок лиги, также в финале обыграв Продэксим.

Кубок Украины. Финал

Ураган – Продэксим 4:1

Голы: Фаренюк (20), Когут (25), Абакшин (28), Федюк (37) – Рониньо (31)