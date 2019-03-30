Скачать
Суббота, 30.03.2019
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Шпилька отказался от боя с Усиком
Шпилька отказался от боя с Усиком

Ураган завоевал Кубок Украины по футзалу

Ураган завоевал Кубок Украины по футзалу
17:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Ивано-Франковский Ураган завоевал Кубок Украины по футзалу.

Сегодня в Ивано-Франковске состоялся финальный поединок Кубка Украины. Местный Ураган в тяжелом поединке обыграл херсонский Продэксим — 4:1.

В первом тайме команды создали много моментов, но забили только единожды. На последней секунде Артем Фаранюк, воспользовавшись ошибкой соперника, вывел Ураган вперед.

После перерыва Ураган забил еще дважды, но у херсонцев нашлись силы отыграть один мяч. На большее игроков Продэксима не хватило и в конце встречи они пропустили еще раз.

Отметим, что Ураган выиграл первый в своей истории Кубок Украины. Ранее в этом сезоне клуб завоевал Кубок лиги, также в финале обыграв Продэксим.

Кубок Украины. Финал

Ураган – Продэксим 4:1

Голы: Фаренюк (20), Когут (25), Абакшин (28), Федюк (37) – Рониньо (31)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футзал, Новости футзала, МФК Ураган.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футбол. Расписание матчей 30 марта
02 Барселона продает защитника за €500 миллионов
03 Месси назвал лучших футболистов мира
04 Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
05 Виталий Кличко: Владимир не должен возвращаться в бокс ради денег
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь