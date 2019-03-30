Ураган завоевал Кубок Украины по футзалу

Сегодня в Ивано-Франковске состоялся финальный поединок Кубка Украины. Местный Ураган в тяжелом поединке обыграл херсонский Продэксим — 4:1.
В первом тайме команды создали много моментов, но забили только единожды. На последней секунде Артем Фаранюк, воспользовавшись ошибкой соперника, вывел Ураган вперед.
После перерыва Ураган забил еще дважды, но у херсонцев нашлись силы отыграть один мяч. На большее игроков Продэксима не хватило и в конце встречи они пропустили еще раз.
Отметим, что Ураган выиграл первый в своей истории Кубок Украины. Ранее в этом сезоне клуб завоевал Кубок лиги, также в финале обыграв Продэксим.
Кубок Украины. Финал
Ураган – Продэксим 4:1
Голы: Фаренюк (20), Когут (25), Абакшин (28), Федюк (37) – Рониньо (31)