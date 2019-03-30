Герои спортивного года-2018: в Киеве наградили лучших спортсменов

Новости спорта: На церемонии награждения назвали победителей в восьми номинациях Спортивного Оскара.

На стадионе НСК Олимпийский в Киеве прошло торжественное награждение лауреатов Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2018".

Церемония началась в 19:00 по киевскому времени.

Всего были названы победители в восьми категориях:

Лучший спортсмен года: Александр Абраменко – чемпион зимних Олимпийских игр в лыжной акробатике (фристайл).

Лучшая спортсменка года: Елена Костевич – чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда.

Лучший тренер года: Энвер Аблаев – главный тренер сборной Украины по фристайлу.

Сенсация года: Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе.

Лучшая команда года: Дуэт стрелков Елена Костевич/Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда.

Олимпийская надежда Украины: Катерина Чорний – двукратная чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийский игр по фехтованию на шпагах

Сильные духом (паралимпийские виды спорта): Оксана Шишкова - обладательница 6 наград (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжных гонок среди спортсменов с нарушением зрения.

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта): Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муэй Тай.

Спортивная слава Украины (вне категорий): Стрелок Яков Железняк и баскетболистка Раиса Курвякова.