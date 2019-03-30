Герои спортивного года-2018: в Киеве наградили лучших спортсменов

На стадионе НСК Олимпийский в Киеве прошло торжественное награждение лауреатов Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2018".
Церемония началась в 19:00 по киевскому времени.
Всего были названы победители в восьми категориях:
Лучший спортсмен года: Александр Абраменко – чемпион зимних Олимпийских игр в лыжной акробатике (фристайл).
Лучшая спортсменка года: Елена Костевич – чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда.
Лучший тренер года: Энвер Аблаев – главный тренер сборной Украины по фристайлу.
Сенсация года: Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе.
Лучшая команда года: Дуэт стрелков Елена Костевич/Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда.
Олимпийская надежда Украины: Катерина Чорний – двукратная чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийский игр по фехтованию на шпагах
Сильные духом (паралимпийские виды спорта): Оксана Шишкова - обладательница 6 наград (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжных гонок среди спортсменов с нарушением зрения.
Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта): Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муэй Тай.
Спортивная слава Украины (вне категорий): Стрелок Яков Железняк и баскетболистка Раиса Курвякова.