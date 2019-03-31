Украинка Мороз успешно дебютировала в наилегчайшем весе UFC

Новости спорта: Марина Мороз единогласным решением судей победила Сабину Мазо.

В Филадельфии на турнире UFC on ESPN 2 украинка Марина Мороз (9-3) в рамках наилегчайшего веса победила единогласным решением судей Сабину Мазо (6-1).

Мороз начала поединок с тейкдауна, после которого продержала соперницу в партере почти всю первую пятиминутку. Во втором раунде Марине не удалось перевести соперницу на настил, но большую часть времени она удерживала ее в клинче у сетки.

В третьем раунде Мороз начала чаще драться с изрядно уставшей соперницей в стойке. При этом колумбийка продолжала пользовать преимуществом в антропометрии, чтобы пробивать удары ногами.

Итогом поединка стала победа Мороз решением судей: 30:27, 29:28, 29:28.