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UFC on ESPN 2: Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты

UFC on ESPN 2: Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты
09:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В Филадельфии состоялся турнир по смешанным единоборствам.

В ночь с 30 на 31 марта мск в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 2. Главным его событием стало противостояние в лёгком весе, в котором встретились Эдсон Барбоза и Джастин Гэтжи. Бойцы начали поединок без разведки и зрители сразу же увидели несколько жёстких разменов.

Американец попадал чаще, и к середине раунда Барбоза уже был менее активен. В одном из эпизодов жёсткий правый Гэтжи точно в челюсть настиг отступающего Эдсона, и тот оказался в тяжёлом нокауте.

UFC on ESPN 2. Филадельфия. Результаты

Основной кард

Джастин Гэтжи — Эдсон Барбоза — победа Гэтжи нокаутом в первом раунде

Джек Херманссон — Дэвид Бранч — победа Херманссон удушающим приёмом в первом раунде

Джош Эмметт — Майкл Джонсон — победа Эмметта нокаутом в третьем раунде

Мишель Уотерсон — Каролина Ковалькевич — победа Уотерсон единогласным решением судей

Пол Крэйг — Кеннеди Нзечукву — победа Крэйга удушающим приёмом в третьем раунде

Содиг Юссуф — Шеймон Мораес — победа Юссуфа единогласным решением судей.

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UFC, Джастин Гэтжи, Эдсон Барбоза, UFC on ESPN 2.
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