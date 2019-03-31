Гэтжи вызвал Нурмагомедова в октагон

Новости спорта: Джастин Гэтжи намерен провести встречу с Хабибом Нурмагомедовым.

В ночь с 30 на 31 марта мск в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 2. Главным его событием стало противостояние Джастина Гэтжи и Эдсона Барбозы. Американец одержал победу уже в первом раунде, отправив соперника в глубокий нокаут. После этого успеха Гэтжи заявил о желании провести встречу с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Не так уж и важно, с кем проведу следующий поединок. Они мне хорошо заплатят, и именно для этого я здесь. Хочу стать чемпионом, хочу получить бой с Хабибом, думаю, что я представляю одну из главных угроз для него. Моя цель — встретиться с ним, и неважно, кого я должен для этого победить.

Умение защищаться от тейкдаунов сделают для Нурмагомедова наш бой очень неприятным. Я борюсь на топ-уровне. У меня есть мощь, умение защищаться от тейкдаунов и хорошие навыки борьбы. Да, Хабиб сталкивался с мощью, но он никогда не дрался с соперниками, у которых целая комбинация подобных навыков", — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.