Уайт: Макгрегор помешан на идее получить долю акций UFC

Новости спорта: Уайт не верит, что Макгргеор действительно завершил карьеру.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что в ближайшее время хочет встретиться с Конором Макгрегором, чтобы обсудить все вопросы, поскольку он не верит, то ирландец на самом деле решил завершить карьеру.

По словам Уайта, Макгрегор сейчас очень хочет получить долю акций промоушена.

"Верю ли я, что он завершил карьеру? Нет. Я думаю, что просто у Конора есть определенные желания, которые он хочет обсудить со мной лицом к лицу. Наверное, в ближайшее время мы все разрешим.

Ну у кого может быть больше уважения, чем у Макгрегора? Бросьте. Никто никогда не допускал себе плохого к нему отношения, тем более я. И деньгами его тоже не обделяли. Просто он помешался на идее получить долю акций UFC. Но Майкл Джорджан не имел акций НБА, и подобный список можно долго продолжать. Конечно, Конор важен для спорта и для бренда UFC. Вопрос сложный, но я уверен, что существуют другие пути удовлетворения его желаний. UFC будет существовать дольше, чем Макгрегор, Дана Уайт и кто-либо еще", - цитирует Уайта Fightnews.