Херсонский Днепр победил в первом финальном матче плей-офф УХЛ

Новости спорта: Клуб из Херсона обыграл «Донбасс» 2:1.

В первом матче финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Днепр» (Херсон) обыграл на выезде «Донбасс» 2:1 и вышел вперед в серии 1:0.

Первый поединок финального противостояния сыграли на площадке «Донбасса» в Дружковке. После двух периодов впереди были гости - шайбу забросил Бондаренко. В заключительной 20-минутке «Донбасс» отыгрался - отличился Захаров. Однако, Жвачкин снова вывел вперед «Днепр». Победный счет 2:1 гости удержали до финальной сирены.

«Днепр» вышел вперед в серии 1:0. Матч №2 сыграют 4 апреля в Дружковке.

Напомним, «Донбасс» обыграл в полуфинале «Белый Барс» 4:1, а «Днепр» лишь в последнем матче серии взял верх над «Кременчугом» 4:3.