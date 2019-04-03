Футзал. Состав сборной Украины на матчи против Хорватии

Новости спорта: Команда Александра Косенко впервые сыграет на арене «Юность» в Запорожье.

Сборная Украины назвала состав на матчи против Хорватии в рамка подготовки к отбору на чемпионат мира-2020.

Состав команды Александра Косенко:

Вратари: Дмитрий Литвиненко («Эра-Пак», Чехия), Евгений Иваняк (ХИТ)

Универсалы: Тарас Королышин («Сталица», Беларусь), Николай Белоцерковец, Петр Шотурма, Игорь Корсун (все – «Продэксим», Владимир Разуванов (КПРФ, Россия), Александр Педяш, Сергей Журба (ХИТ), Николай Микитюк, Артем Фаренюк («Ураган»), Виталий Радевич («Энергия»), Дмитрий Сорокин («Экономац», Сербия), Игорь Салтанов («Кардинал-Ровно»).

Отметим, что Евгений Иваняк может выступить за национальную команду впервые после чемпионата Европы-2018, также как и Тарас Королышин. В свою очередь, Владимир Разуванов не вызывался в состав сборной Украины на предыдущие спарринги с Чехией, Португалией и Франций, а Сергей Журба – на игры против Чехии и Португалии.

Матчи против Хорватии пройдут на арене «Юность» в Запорожье 9 и 10 апреля. Начало обоих поединков в 19:00.