Украина объявила состав на ЧЕ по греко-римской борьбе

Новости спорта: Десять спортсменов представят Украину на грядущем чемпионате Европы в Бухаресте.

На основании контрольных схваток тренерский штаб сборной Украины в окончательный состав команды вошли два действующих призера чемпионата мира Жан Беленюк и Ленур Темиров.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы:

Владислав Коростылев (весовая категории до 55 кг), Ленур Темиров (60 кг), Насруллах Насибов (63 кг), Парвиз Насибов (67 кг), Дмитрий Пыньков (72 кг), Николай Дараган (77 кг), Ярослав Фильчаков (82 кг), Жан Беленюк (87 кг), Николай Крысов (98 кг), Александр Чернецкий (130 кг).

На последнем чемпионате Европы в Каспийске украинские борцы не завоевали ни одной медали. Стоит отметить, что в Россию не поехал Жан Беленюк, поскольку серебряный призер Олимпиады в Рио имеет отношение к вооруженным силам Украины.

С 8 по 14 апреля в Бухаресте ведущие борцы континента разыграют 30 комплектов медалей.