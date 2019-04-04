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Во Львове утвердили стипендии спортсменам, которые будут тренироваться в городе

Во Львове утвердили стипендии спортсменам, которые будут тренироваться в городе
18:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: city-adm.lviv.ua

Новости спорта: Львовские депутаты утвердили Программу поддержки спортсменов - претендентов на участие в ХХХІІ Летних Олимпийских Играх и ХVI Летних Паралимпийских Играх.

Это решение принято 4 апреля на пленарной сессии горсовета, сообщает ее пресс-служба.

«Суть Программы заключается в ежемесячной денежной выплате спортсменам, достижения которых способствуют утверждению международного авторитета Украины и входящих в состав национальных сборных команд по олимпийским видам спорта, официально признанным в Украине", - отметили в пресс-службе.

Список спортсменов, которые будут получать денежные выплаты, будет формироваться на основе представления отделения Национального олимпийского комитета во Львовской области. Срок реализации Программы - с мая 2019 года по июль 2020 года - в период непосредственной подготовки к Олимпийским играм.

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Как подчеркнули во Львовском горсовете, решение депутатов - чрезвычайно важно. Ведь перед Олимпийскими играми спортсмены ищут лучший ресурс для подготовки в других городах и областях. Благодаря этой программе спортсменам будет создана хорошая мотивация для тренировки именно во Львове.

Также отмечается, что аналогов такой программы в Украине нет.

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Олимпийские игры, Львов, Паралимпийские игры.
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