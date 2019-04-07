Украинские дзюдоисты выиграли две медали на Гран-при в Турции

Новости спорта: Сенсационно бронзу выиграла Мария Скора.

В турецкой Анталии прошел очередной Гран-при по дзюдо, где выступили 12 украинцев, в активе которых две бронзовые медали.

Сенсационно у женщин в категории 57 кг бронзовую медаль выиграла Мария Скора, которая в поединке за бронзу победила сербку Марицу Перишич. Еще одну бронзовую награду выиграла в категории до 78 кг Анастасия Турчин, которая в бронзовом финале победила португалку Патрисию Сампайо.

У мужчин в шаге от медалей, проиграв в бронзовом финале, остановились Артем Лесюк (60 кг) и Дмитрий Канивец (73 кг), а вот Георгий Зантарая (66 кг), Яков Хаммо (свыше 100 кг) и другие украинские дзюдоисты проиграли на ранних стадиях.