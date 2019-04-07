Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Определились все полуфиналисты Кубка Украины
Определились все полуфиналисты Кубка Украины

Украинские дзюдоисты выиграли две медали на Гран-при в Турции

Украинские дзюдоисты выиграли две медали на Гран-при в Турции
23:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сенсационно бронзу выиграла Мария Скора.

В турецкой Анталии прошел очередной Гран-при по дзюдо, где выступили 12 украинцев, в активе которых две бронзовые медали.

Сенсационно у женщин в категории 57 кг бронзовую медаль выиграла Мария Скора, которая в поединке за бронзу победила сербку Марицу Перишич. Еще одну бронзовую награду выиграла в категории до 78 кг Анастасия Турчин, которая в бронзовом финале победила португалку Патрисию Сампайо.

У мужчин в шаге от медалей, проиграв в бронзовом финале, остановились Артем Лесюк (60 кг) и Дмитрий Канивец (73 кг), а вот Георгий Зантарая (66 кг), Яков Хаммо (свыше 100 кг) и другие украинские дзюдоисты проиграли на ранних стадиях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Дзюдо, Новости спорта, Гран-при по дзюдо, Мария Скора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - Динамо: события матча
02 Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 7 апреля
03 Дмитрий Чудинов - Роберт Парзечевски. Видео нокаута
04 Барселона - Атлетико. Видео обзор матча 6.04.2019
05 Ломаченко показал необычные отжимания от пола (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь