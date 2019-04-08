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Появилось фото "дочери" Макгрегора

Появилось фото "дочери" Макгрегора
01:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Британка, заявившая, что родила от Макгрегора, опубликовала фото дочери.

Британка Терри Мюррей, ранее заявившая о том, что родила от Конора Макгрегора дочь Клоду, опубликовала фото годовалой дочери в костюме с ирландской символикой в своём «инстаграме». Стоит отметить, что ранее Мюррей удалила свой аккаунт, однако недавно восстановила его.

Напомним, что ранее Мюррей потребовала, чтобы экс-чемпион UFC сдал тест на отцовство. Конор ответил, что не спал с девушкой, а связь у неё была с одним из его друзей.

Ранее Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах, однако уже девять дней спустя сообщил о своём возвращении. В последнем для себя на сегодня поединке Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову удушающим приёмом в поединке за титул чемпиона организации в лёгком весе.

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MMA, UFC, Новости бокса, Конор Макгрегор.
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