Донбасс вышел вперед в финале плей-офф УХЛ

Новости спорта: «Донбасс» обыграл «Днепр» (Херсон) 3:1.

В третьем матче финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Донбасс» обыграл на чужой площадке «Днепр» (Херсон) 3:1 и вышел вперед в серии 2:1.

После двух поединков в Дружковке финальная серия переехала в Херсон. Обе команды играли в осторожный хоккей и зрителям пришлось ждать третьего периода, чтобы увидеть заброшенные шайбы. Сначала отличились игроки «Донбасса» (Сильницкий и Никифоров). А в конце матча команды обменялись голами. 3:1 - важная победа «Донбасса».

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Донбасса». Матч №4 сыграют 9 апреля в Херсоне.

Напомним, «Донбасс» обыграл в полуфинале «Белый Барс» 4:1, а «Днепр» лишь в последнем матче серии взял верх над «Кременчугом» 4:3.