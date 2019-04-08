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Сборная Украины показала рекордные результаты на этапе Кубка мира

Сборная Украины показала рекордные результаты на этапе Кубка мира
11:24 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: В итальянском Пезаро наши спортсменки выиграли серебряные медали в групповых упражнениях.

Украинские гимнастки выиграли серебро на этапе Кубка мира, который проходил в итальянском городе Пезаро.

По итогам своего выступления украинки заняли призовые места в групповых упражнениях в тремя обручами и двумя парами булав, получив рекордные для Украины 25.100 баллов, уступив лишь команде Болгарии (25.750). Бронза же досталась сборной Израиля (24.450). Серебряными призерками стали Татьяна Довженко, Диана Мижерицкая, Анастасия Возняк, Мария Высочанская и Валерия Юзьвяк.

В индивидуальном зачете Кристина Пограничная стала пятой в упражнении с обручем, набрав 21.050.

Увы, в упражнении с пятью мячами украинки стали только шестыми, получив за выступление 23.400 баллов.

Виктория Оноприенко заняла седьмую позицию в работе с мячом (19.950), четвертую – с булавами (20.050), и седьмую в работе с лентой (16.550).

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Гимнастика, Художественная гимнастика, Украинские гимнастки.
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