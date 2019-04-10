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Донбасс выиграл очередной матч финальной серии УХЛ

Донбасс выиграл очередной матч финальной серии УХЛ
08:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: "Донбасс" в серии до четырех побед повел 3:1 после выездной победы над "Днепром"

В Херсоне состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Днепром" и "Донбассом". Первый матч серии остался за херсонцами, однако затем дончане одержали две победы подряд и вышли вперед. Традиционно, встречи "Днепра" и "Донбасса" отличаются малой результативностью, большим количеством борьбы и тактических тренерских решений. Не стала исключением и сегодняшняя игра.

Без малого 53 минуты команды искали свои шансы у чужих ворот, вынуждая соперника ошибиться. Открыть счет в матче удалось Виктору Захарову – обыгравшись с Евгением Никифоровым, капитан дончан кистевым броском "пробил" на мгновение потерявшего концентрацию Олега Петрова. Эта шайба стала четвертой для форварда "Донбасса" в финальной серии плей-офф.

Незадолго до финальной сирены "Днепру" удалось закрепиться вблизи чужих ворот, и Дмитрий Пидгурский выпустил шестого полевого игрока вместо голкипера. Однако забросить Богдану Дьяченко у херсонцев не получилось, зато отметился Виталий Лялька – нападающий "Донбасса" доехал до чужой синей линии, и установил счет 0:2.

За 7 секунд до конца третьего периода Илья Декало подставил клюшку под бросок Сергея Афанасьева, и отправил шайбу за спину Богдана Дьяченко. Однако времени сравнять счет у "щук" уже не оставалось – победа 2:1 позволила "Донбассу" сделать счет в серии 3:1 в свою пользу.

Пятый матч финальной серии плей-офф чемпионата состоится в Дружковка 12 апреля. Начало встречи в 18:30.

"Днепр" – "Донбасс" 1:2 (0:0; 0:0; 1:2)

Днепр: Петров; Белоусов (А) – Шулешов, Афанасьев – Пугачёв, Матвиенко – Декало, Зык – Матусевич; Черемнов – Ромащенко (А) – Жвачкин (К), Бондаренко – Дунаев – Янишевский, Коваленко – Сирченко – Макарицкий, Целогородцев – Брага – Тимченко.

Донбасс: Дьяченко; Сильницкий – Романенко, Гончаров – Игнатенко, Жовнир – Григорьев, Александров; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Разумов – Захаров (К) – Никифоров, Кирющенков – Карпенко – Костиков, Мостовой – Воронин – Денискин.

Напомним, что 7 апреля "Донбасс" вышел вперед в финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги. Тогда ударный третий период позволил "Донбассу" обыграть "Днепр" на выезде и повести в финальной серии УХЛ.

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ, ХК Днепр.
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