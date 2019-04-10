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"Женщина Украины 2019": Прищепа завоевала престижную премию

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"Женщина Украины 2019": Прищепа завоевала престижную премию
15:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинская легкоатлетка Наталия Прищепа стала победительницей престижного конкурса "Женщина Украины" в категории "Спорт".

По итогам экспертного голосования, женщиной года в этой номинации была признана двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа.

В номинации, посвященной украинскам спортсменкам, Прищепа обошла теннисистку Элину Свитолину, дзюдоистку Дарью Белодед, легкоатлетку Марину Бех и Елену Костевич, выступающую в стрельбе из пистолета.

Прищепа и Костевич удостоены государственных наград

Главный трофей:

Невероятно "огненный" лук победительницы:

Премию спортсменке вручил ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов.

Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины

«Поражаюсь смелости организаторов – разыграть среди чемпионок по стрельбе, дзюдо и нелегкой лёгкой атлетике всего одну награду... Каждая из этих очаровательных девушек заслуживает признания. И хоть они привыкли сами достигать побед и бороться за трофеи, на сегодня всё, зависящее от них, уже сделано», – сказал Александр Денисов перед объявлением победительницы.

24-летняя Прищепа на чемпионате Европы в прошлом году стала чемпионкой в беге на 800 метров.

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Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Наталия Прищепа.
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