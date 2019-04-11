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Состав сборной Украины по пляжному футболу на матчи против Азербайджана

Состав сборной Украины по пляжному футболу на матчи против Азербайджана
20:29 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Евгений Вареница огласил состав команды на ближайшие спарринги против Азербайджана, которые состоятся на следующей неделе в Баку (16, 18 и 20 апреля).

Состав сборной Украины по пляжному футболу:

Вратари: Виталий Сидоренко (Артур Мьюзик), Владимир Гладченко (Гриффин), Андрей Неруш (Евроформат)

Полевые игроки: Дмитрий Медведь (ХИТ, покинул команду), Александр Корнейчук (ХИТ, покинул команду), Олег Зборовский (Выбор), Юрий Щерица (Гриффин), Константин Макеев (Артур Мьюзик), Иван Глуцкий (Артур Мьюзик), Дмитрий Войтенко (Евроформат), Максим Войток (Гриффин), Евгений Шайдюк (Скидка), Андрей Пашко (Альтернатива), Евгений Петренко (Выбор).

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Сборная Украины будет готовиться к отбору на Всемирные пляжные игры, который состоится в Испании с 4 по 12 мая, а финальный турнир пройдет в октябре в Сан-Диего.

Соперниками украинцев отборочном раунде стали сборные Италии, Испании и России. Во второй группе сыграют Беларусь, Португалия, Швейцария, Румыния.

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Пляжный футбол, Сборная Украины по пляжному футболу, Сборная Азербайджана по пляжному футболу.
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