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Кубок Стэнли: Калгари победил Колорадо, Торонто сильнее Бостона

Кубок Стэнли: Калгари победил Колорадо, Торонто сильнее Бостона
15:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Результаты матчей плей-офф НХЛ за 11 апреля.

Бостон – Торонто – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Счет в серии: 0:1.

Шайбы: 1:0 – 9 Бержерон (Крюг, Маршанд), 1:1 – 16 Марнер (Таварес, Маззин), 1:2 – 22 Марнер, 1:3 – 38 В. Нюландер (Марло, Кадри), 1:4 – 58 Таварес

Вашингтон – Каролина – 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Счет в серии: 1:0.

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Шайбы: 1:0 – 9 Бэкстрем (Орпик, Карлсон), 2:0 – 13 Бэкстрем (Карлсон, Кузнецов), 3:0 – 18 Овечкин (Карлсон, Уилсон), 3:1 – 45 Свечников (Хэмилтон, Валльмарк), 3:2 – 47 Свечников (Фолк, Валльмарк), 4:2 – 59 Эллер

Калгари – Колорадо – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Счет в серии: 1:0.

Шайбы: 1:0 – 34 Манжипан, 2:0 – 38 Ткачак (Линдхольм, Джиордано), 3:0 – 57 Баклунд (Андерссон, Беннетт), 4:0 – 57 Ткачак (Смит)

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