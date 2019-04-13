Проценко и Саладуха - лучшие легкоатлеты марта в Украине

Новости спорта: Ольгу Саладуху и Андрея Проценко признали лучшими легкоатлетами марта в Украине.

Ольга Саладуха и Андрей Проценко признаны лучшими легкоатлетами в Украине по результатам голосования болельщиков, экспертов и представителей СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Ольга Саладуха в марте выиграла бронзовую медаль в тройном прыжке на чемпионате Европы в помещении (14,47 м).

Андрей Проценко завоевал серебряную медаль по прыжкам в высоту на чемпионате Европы в помещении (2,26 м).

Голосование проходило в трех категориях: среди болельщиков, представителей СМИ и экспертов (Совет ФЛАУ).