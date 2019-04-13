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ONE Championship. Roots of Honor: видео чемпионских боев

ONE Championship. Roots of Honor: видео чемпионских боев
12:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Австралийский боец ONE Championship Мартин Нгуйен сохранил титул в промоушене, победив ветерана ММА монгольского бойца Нарантунгалага Джадамбаа.

Нгуйен во втором раунде смог провести отличный лоу-кик, повредив ногу сопернику и закончив комбинацию ударом колена в прыжке по лицу сопернику. Итог — нокаут и успешная защита титула.

В соглавном поединке турнира Джошуа Пачио встречался с Йосуке Саруто в титульном поединке в полусреднем весе. После трёх равных раундов Пачио удалось нанести отличный удар по голове сопернику и отправить его в нокаут. Судьи моментально остановили поединок. Победа позволила Пачио вернуть чемпионский титул, который он потерял в поединке с тем же Йосуке Сарутой.

Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)

Видео боя Мартин Нгуйен - Нарантунгалаг Джадамбаа:

Видео боя Джошуа Пачио - Йосуке Саруто:

Ломаченко показал свою сломанную руку (Видео)

Напомним, сегодня Василий Ломаченко победил Энтони Кроллу нокаутом в 4-м раунде

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Видео, MMA, Новости ММА, ONE Championship, Мартин Нгуйен - Нарантунгалаг Джадамбаа, Джошуа Пачио - Йосуке Саруто.
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