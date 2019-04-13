Верняев и Радивилов неудачно выступили в финалах чемпионата Европы

Новости спорта: Лидеры сборной Украины сорвались во время выполнения своих программ.

Суббота, 13 апреля, оставила украинских гимнастов без медалей чемпионата Европы, который проходит в польском Щетине.

В финалы на отдельных снарядах вышли четверо украинских представителей спортивной гимнастики и в субботу выступили двое из них - Олег Верняев на коне и Игорь Радивилов на кольцах.

Для Верняева чемпионат Европы - вторые международные соревнования (был еще турнир в Киеве) после операции и затяжного восстановления. Он всего несколько недель тренируется, поэтому для него сам выход в финал на коне стал уже достижением. В финале Олег рискнул, усложнил программу по сравнению с квалификацией, где стал седьмым, но уже в концовке своей программы упал с коня. В итоге в финале он стал 7-м.

Куда больше надежд у нас было на Игоря Радивилова, который находится в отличной форме и с первым местом вышел в финал на кольцах. Но, увы, и Игорь сорвался, упал и стал последним в финале.

В воскресенье, 14 апреля, у Верняева и Радивилова будет еще шанс выиграть медаль чемпионата Европы - Игорь выступит в финале в опорном прыжке, а Олег вместе с Игорем Пахнюком выступят на брусьях. У девушек в финале на колоде выступит Анастасия Бачинская.