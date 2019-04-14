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Адесанья стал временным чемпионом UFC в среднем весе

Адесанья стал временным чемпионом UFC в среднем весе
08:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Исраэль Адесанья стал десятым в UFC, кому удалось завоевать пояс в среднем весе без поражений.

Новозеландский боец Исраэль Адесанья победил американца Келвина Гастелума на турнире UFC 236 в Атланте (США). Благодаря этой победе он стал временным чемпионом Абсолютного бойцового чемпионата в среднем весе.

Судьи единогласно отдали Адесанье победу после пяти раундов - 48:46, 48:46, 48:46. Исраэль трижды отправлял своего соперника в нокдаун во втором и пятом раундах, а в концовке американца спас гонг.

UFC 236: результаты взвешивания (Видео)

Адесанья остается непобежденным бойцом. Теперь его рекорд - 17:0. Он стал десятым в UFC, кому удалось завоевать пояс в среднем весе без поражений

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Исраэль Адесанья.
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