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Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам

Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам
12:23 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский борец Жан Беленюк выиграл золото на чемпионате Европы в румынском Бухаресте

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк после выигрыша золотой медали на чемпионате Европы в румынском Бухаресте исполнил гопак и заявил, что посвящает победу своей стране. В посте в соцсети Instagram чемпион Европы выложил видео своего успеха и написал:

«Спасибо всем, кто поддерживал и верил! Это золото посвящаю Украине и всем украинцам! Искренние эмоции людей – то единственное, что мотивирует меня тренироваться и побеждать! Уверен, приложу максимум усилий, моя главная победа ещё впереди».

Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019

После финала Беленюк станцевал победный танец.

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Все по теме:

Греко-римская борьба, Борьба, Жан Беленюк, Чемпионат Европы по борьбе.
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