Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам

Новости спорта: Украинский борец Жан Беленюк выиграл золото на чемпионате Европы в румынском Бухаресте

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк после выигрыша золотой медали на чемпионате Европы в румынском Бухаресте исполнил гопак и заявил, что посвящает победу своей стране. В посте в соцсети Instagram чемпион Европы выложил видео своего успеха и написал:

«Спасибо всем, кто поддерживал и верил! Это золото посвящаю Украине и всем украинцам! Искренние эмоции людей – то единственное, что мотивирует меня тренироваться и побеждать! Уверен, приложу максимум усилий, моя главная победа ещё впереди».

После финала Беленюк станцевал победный танец.