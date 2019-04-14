Гимнаст Пахнюк выиграл "серебро" чемпионата Европы

Новости спорта: Украинский гимнаст выиграл серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях.

Сборная Украины завершила чемпионат Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине с «серебром» Петра Пахнюк в упражнениях на параллельных брусьях. Об этом сообщает XSport.

До этого украинец дважды становился шестым в финале ЧЕ в 2015 и 2018 годах, но в Польше сумел подняться на пьедестал. Пахнюк получил оценку 15,333 (6,2 сложность и 9,133 исполнения) и завоевал «серебро», уступив россиянину Никите Нагорному 0,133 балла.

В свою очередь, Олег Верняев, который еще не успел полноценно восстановиться после операций, стал восьмым, а в упражнениях на коне - седьмым (13,200).

Также в финале на отдельных снарядах выступал Игорь Радивилов, но он упал на втором опорном прыжке и не сумел завоевать медаль (14,233). 13 апреля Радивилов выступал на кольцах, но допустил ошибку и стал восьмым (13,933), а Анастасия Бачинская - седьмая на бревне (11,633).

Напомним, Бачинская заняла пятое место в многоборье, а Пахнюк - шестое.