Украина присоединится к всемирному забегу Wings for Life World Run

Новости спорта: Уже совсем скоро Украина присоединится к всемирному забегу.

5 мая в 14:00 Украина присоединится ко всемирному одновременному благотворительному забегу Wings for Life World Run, целью которого является сбор средств для поиска методов лечения травм спинного мозга. Присоединиться к глобальной цели можно в любом городе и локации - с помощью мобильного приложения забега “Wings for Life World Run”.

Бежать можно как одному, так и вместе с друзьями и единомышленниками – в совместных забегах с мобильным приложением (APP RUN), которые организовываются в Киеве, Днепре, Одессе, Ужгороде и других городах.

В Киеве такой организованный забег с мобильным приложением - Wings for Life World Run APP RUN KYIV - состоится 5 мая в 14:00 на Трухановом острове.

Каждый участник организованных забегов в Киеве, Одессе, Днепре и Ужгороде получит медаль финишера и сувенирную продукцию на память о забеге.

100% вступительных взносов участников направлены на поиск и исследование методов лечения травм спинного мозга. За шесть лет Wings for Life World Run превратился в мировое движение с рьяными поклонниками, которые ежегодно принимают участие в забеге. Благодаря участникам, донорам и спонсорам, за все время забег собрал невероятные 23,6 млн евро для фонда Wings for Life, чтобы финансировать исследования методов лечения травм спинного мозга.

К благотворительной инициативе в Украине также присоединились амбассадоры Wings for Life World Run: олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан, призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко, трехкратный чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук, четырехкратная призерка чемпионата мира по маунтинбайку Яна Беломоина, телеведущая и лидерка движения активной реабилитации Ульяна Пчелкина, общественный активист и организатор лагерей реабилитации Виталий Пчелкин, телеведущая 1+1 и амбасадорка Группы активной реабилитации Соломия Витвицкая, а также активист, спортсмен и основатель ОО «ДоступноюA» Дмитрий Щебетюк и другие.

Что такое Wings for Life World Run?

Wings for Life World Run - это всемирный забег, участники которого стартуют одновременно по всему миру в 11:00 (UTC) - независимо от времени года, времени суток или погодных условий в конкретной местности. Среди бегунов – начинающие и опытные бегуны, профессиональные спортсмены и участники на инвалидных креслах.

Уникальность забега еще и в том, что участники бегут не К финишу, а ОТ него, пытаясь убежать от автомобиля-кетчера (Catcher Car), который является "подвижной финишной линией", что следует за участниками в заданном темпе. Реальный автомобиль-кэтчер или виртуальный (в мобильном приложении) преследует бегунов на протяжении маршрута и постепенно увеличивает свою скорость, пока не настигнет каждого участника. Когда автомобиль-кетчер (реальный или виртуальный) настигает участника, его/ее гонка заканчивается. Последние мужчина и женщина, которых догонят, объявляются Глобальными чемпионами!

И из года в год участники в этот день бегут ради тех, кто не может, - ради людей с повреждением спинного мозга, чья жизнь изменилась за долю секунды после того, как они поскользнулись, споткнулись или попали в аварию.