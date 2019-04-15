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Женская сборная США по хоккею со скандалом выиграла чемпионат мира

Женская сборная США по хоккею со скандалом выиграла чемпионат мира
12:21 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Судьи не засчитали гол финской команды в овертайме

Женская сборная США завоевала "золото" чемпионата мира в Финляндии, несмотря на ранее появившиеся сведения о победе сборной Финляндии. Сначала победа была присуждена финской сборной в финале с американками за счет гола в овертайме. Однако после долгих разбирательств арбитры отменили гол Финляндии. Матч дошел до серии буллитов, в которой точнее оказались американки.

Американки в 9-й раз завоевали "золото" чемпионата мира. На 18 предыдущих турнирах в финальных матчах играли исключительно сборные США и Канады.

В поединке за третье место сборная Канады разгромила Россию – 7:0.

Ранее мы писали, что женская сборная Украины со стопроцентным результатом закончила отбор в Дивизион II В чемпионата мира. Таким образом, украинки в следующем сезоне выступят в группе В второго дивизиона. Наши потенциальные соперники - Тайвань, Хорватия, Исландия, Новая Зеландия, Румыния и Турция. Окончательный состав участников Дивизиона II В определиться в апреле.

Напомним, что на этой неделе "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею. В финальном поединке дончане обыграли херсонский "Днепр".

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Хоккей, Новости хоккея, Сборная США по хоккею, Сборная Финляндии по хоккею.
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