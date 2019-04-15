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Бьорндален назвал причины провального сезона для Фуркада

Бьорндален назвал причины провального сезона для Фуркада
17:02 Сегодня Телеграф Спорт-Экспресс

Новости спорта: Легендарный норвежец считает, что у Мартена есть проблемы с мотивацией.

Знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален назвал причины неудач француза Мартена Фуркада в прошедшем сезоне.

"Причин много. Он многое выиграл. Может, больше не испытывает такой жажды победы. Но в его случае она имеет маленькое значение, всего несколько процентов. Может быть, он очень открыт для СМИ. Все эти интервью, встречи. Также он хорошо выглядит, он очень привлекателен для спонсоров. Может, все это слишком много.

Еще он поменял тренера. Венсан Виттоз - не биатлонист, а лыжник, он ненавидит биатлон. Но теперь он тренирует сборную по биатлону. Возможно, есть какой-то конфликт, но я не уверен. Но надеюсь, Мартен вернется. Он удивительный спортсмен. Мартен мотивировал меня, чтобы стать лучше. Сожалею, что последние годы мы мало общались - так уж вышло.

Он сказал, что хочет побить мои рекорды. Это отличная мотивация для него. Хотя я бы не хотел, чтобы он побил. У нашей с ним мотивации разная природа. Он - в роли догоняющего, хотя у него есть шанс превзойти меня. Но надо помнить, что когда мы начинали, в биатлоне было три дисциплины, сейчас - семь", - сказал норвежец.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Новости биатлона, Уле-Эйнар Бьорндален.
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