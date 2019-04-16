Романчук установил новый рекорд Украины в плавании

Новости спорта: Украинец выиграл золото на Swim Open Stockholm.

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золото на турнире Swim Open Stockholm на дистанции 800 м вольным стилем.

Он проплыл за 7.42,49, опередив Флориана Веллброка на 0,54 секунды.

Результат Романчука не только стал рекордом соревнований, но и новый рекордом Украины – предыдущий также принадлежал Романчука. Он его установил на чемпионате Европы-2018 в Глазго (7:42.96 минуты), а теперь снял с него 0,47 секунды.

Еще один украинец Сергей Фролов финишировал 4-м, уступив Романчуку 7,44 секунд.

Отметим, что Романчук и Фролов уже выполнили нормативы для участия в Олимпийских играх в Токио.