Гандбол. Галичанка в пятый раз завоевала золото чемпионата Украины

Новости спорта: Львовская команда выиграла титул в матче против главного конкурента.

Львовская «Галичанка» выиграла у главного конкурента «Карпат» (Ужгород) 26:15 и гарантировала себе золото украинской гандбольной Суперлиги. Лучшим снайпером команды Виталия Андронова стала Наталия Савчин – 8 голов, за «Карпаты» по три раза закинули Яна Готра и Наталия Шипляк. «Галичанка» выиграла золото в пятый раз в истории клуба. В оставшихся матчах сезона «Карпаты» и «Реал» определят, кому из них достанется серебро.

Группа «А». 2 тур. 14 - 16 апреля. Южный

14 апреля. «Галичанка» - «Реал» 24:21 (12:12)

15 апреля. «Карпаты» - «Реал» 25:31 (15:15)

16 апреля. «Галичанка» - «Карпаты» 26:25 (10:8)

Группа «А». Турнирная таблица

1. «Галичанка» (Львов) - 43 очка (24 игры)

2. «Карпаты» (Ужгород) - 32 очка (24 игры)

3. «Реал» (Николаев) - 29 очков (24 игры)