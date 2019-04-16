Прогноз на матчи сборной Украины на чемпионате мира

Новости спорта: Ожидания от игры украинской сборной на Чемпионате мира по хоккею.

С 28 апреля по 4 мая в Эстонии пройдет Чемпионат мира по хоккею (Дивизион 1В). Нидерланды, Польша, Украина, Япония, Эстония, Румыния – шесть команд поборются за титул сильнейшей и выход в дивизион рангом выше.

Мы проанализировали шансы украинской сборной на успех.

В этом году, сборная Украины представляет собой симбиоз опытных и молодых игроков. Впервые на чемпионат мира поедут такие спортсмены, как Александр Пересунько, Игорь Мережко и Дмитрий Даниленко. На прошлом юниорском чемпионате мира эти спортсмены показали невероятный результат. Они смогли одержать победу и вывели команду на дивизион выше.

Стоит отметить, что Игорь Мережко не первый год выступает в одной из лучших юниорских лиг мира – WHL, а Александр Пересунько стал лучшим атакующим игроком заокеанского чемпионата NCDC.

Также, изменения коснулись и тренерского штаба – национальную команду возглавил Андрей Срюбко.

Одним из лидеров нашей группы считается Польша, ранее она выступала в дивизионе выше. Зимой сборная Украины уступила полякам на товарищеском турнире. Сейчас же украинская команда решительно настроена на победу.

Благодаря меда-партнеру телеканалу XSPORT мы сможем наблюдать за чемпионатом на больших экранах. Также телеканал будет транслировать главный дивизион мирового первенства. Мы сможем наблюдать за играми таких гигантов мирового хоккея, как Канада, США, Россия, Швеция и Финляндия, которые пройдут в Словакии с 10 по 26 мая.