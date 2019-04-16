Сборная Украины впервые примет участие в ЧМ по керлингу

Новости спорта: Турнир состоится с 20 по 27 апреля 2019 года в норвежском городе Ставангер.

Сборная Украины впервые примет участие в чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар. Турнир состоится с 20 по 27 апреля 2019 года в норвежском городе Ставангер.

За сборную Украины будут выступать Евгений Стадник и Елена Паздерская. В чемпионате примут участие команды из 48 стран, которые будут соревноваться в шести группах по 8 команд в каждой.

На групповом этапе сборную Украины ждут поединки против Беларуси, Гонконга, Дании, Канады, Румынии, Швеции и Японии. Первый матч украинская команда проведет 20 апреля против Японии.

В круговом раунде соревнований каждая сборная сыграет семь игр, после чего будут определены 16 лучших команд, которые продолжат борьбу в 1/8 финала.

Расписание игр сборной Украины на ЧМ-2019

20 апреля 20:00 Украина – Япония

21 апреля 14:30 Украина – Канада

22 апреля 08:00 Гонконг – Украина

23 апреля 11:15 Швеция – Украина

24 апреля 11:15 Украина – Дания

24 апреля 21:00 Украина – Беларусь

25 апреля 19:30 Румыния – Украина