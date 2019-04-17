Сборная Украины по пляжному футболу в спарринге победила Азербайджан

Новости спорта: Украинцы проведут еще два поединка в Баку.

Сборная Украины по футболу провела первый спарринг против национальной команды Азербайджана в Баку. Команда Евгения Вареницы победила соперника со счетом 4:3.

Дублем отметился Олег Зборовский, по мячу забили Александр Корнийчук и Иван Глуцкий. В четверг, 18 апреля, Украина проведет второй товарищеский матч против Азербайджана.

Сборная Украины продолжает подготовку к отбору на Всемирные пляжные игры, который состоится в Испании с 9 по 12 мая, а финальный турнир пройдет в октябре в Сан-Диего. Право выступить в США получат участники полуфиналов.

Отметим, что 1/8 финала Украина сыграет против того же Азербайджана, а в четвертьфинале украинцы в случае успеха встретятся с победителем пары Россия — Норвегия.