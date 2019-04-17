Менеджер Нурмагомедова обратился к Макгрегору

Новости спорта: Али Абдель-Азиз жестко "проехался" по ирландскому бойцу.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи Али Абдель-Азиз выступил с обращением к Конору Макгрегору, чтобы тот вернулся на ринг и сразился с его подопечным из США.

"Эй, мистер балабол, тебе дают шанс выйти на поединок с Гэтжи. Ты будешь вести себя как мужик и драться или ты еще страдаешь после того, как Хабиб надрал тебе зад? Джастин скинет тебя на дно поглубже", - отметил функционер в своем Twitter.

Отметим, что ранее Конор Макгрегор пригласил Ломаченко в UFC и подобрал соперника. Также глава UFC заявил, что ирландец обязательно вернется в октагон.