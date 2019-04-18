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Еще два российских биатлониста дисквалифицированы за допинг

Еще два российских биатлониста дисквалифицированы за допинг
08:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Отстранением от спорта до апреля 2020-го наказаны биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев.

Российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев получили годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Ее срок истекает 11 апреля 2020 года. Решение принял дисциплинарный комитет РУСАДА, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.

Оба спортсмена в течение последних 12 месяцев три раза пропустили допинг-тесты. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена, срок наказания за такое нарушение может составить от одного до двух лет. Слушания по их делам пройдут 12 апреля. Стоит отметить, что Буртасов на недавнем чемпионате России в Тюмени завоевал две медали: бронзу – в гонке преследования, серебро – в масс-старте.

Ранее биатлонистка Маргарита Васильева допустила аналогичное нарушение. Окончательное решение по ее делу станет известно в конце апреля. Васильева не смогла принять участия в чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Теперь она может быть дисквалифицирована на один год.

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